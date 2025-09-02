16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
02 вересня 2025, 15:56

Дочекався, доки батько дівчинки заснув: на Київщині чоловік зґвалтував дитину свого друга

02 вересня 2025, 15:56
Фото: Нацполіція
На Бучанщині 39-річний чоловік зґвалтував дитину. Дівчинці було лише 11 років

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась мати дитини. Вона повідомила, що знайомий чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Як з'ясувалось, тоді батько дитини разом із другом влаштували застілля з алкоголем. Коли батько дівчинки заснув, його п'яний товариш скористався безпорадністю дитини та зґвалтував її.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру. Зараз його вже відправили під варту в якості запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Вінниці суд засудив чоловіка за тривале знущання і зґвалтування власної доньки, який майже рік психологічно тиранив дитину. Батько забороняв дівчинці спілкуватися з рідними та друзями, а в листопаді 2021 року зґвалтував її в автомобілі.

згвалтування Київська область
