Фото: Нацполіція

На Бучанщині 39-річний чоловік зґвалтував дитину. Дівчинці було лише 11 років

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась мати дитини. Вона повідомила, що знайомий чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Як з'ясувалось, тоді батько дитини разом із другом влаштували застілля з алкоголем. Коли батько дівчинки заснув, його п'яний товариш скористався безпорадністю дитини та зґвалтував її.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру. Зараз його вже відправили під варту в якості запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Вінниці суд засудив чоловіка за тривале знущання і зґвалтування власної доньки, який майже рік психологічно тиранив дитину. Батько забороняв дівчинці спілкуватися з рідними та друзями, а в листопаді 2021 року зґвалтував її в автомобілі.