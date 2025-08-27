Фото: pixabay

Почти год мужчина обижал и унижал ребенка, угрожал ему, запрещал общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 изнасиловал его в авто

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу полиции.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый мужчина совершил эти преступления в период испытательного срока.

Кроме того, установлена его виновность в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Винницкий городской суд согласился с доводами прокурора и приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

