27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 10:40

В Виннице мужчину осудили за длительное издевательство и изнасилование дочери

27 августа 2025, 10:40
Почти год мужчина обижал и унижал ребенка, угрожал ему, запрещал общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 изнасиловал его в авто

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу полиции.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый мужчина совершил эти преступления в период испытательного срока.

Кроме того, установлена его виновность в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Винницкий городской суд согласился с доводами прокурора и приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, апелляционный суд в Киеве ужесточил приговор мужчине за убийство, изнасилование и разбой. Пожизненное заключение было назначено 38-летнему злоумышленнику.

