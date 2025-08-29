15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 14:17

В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф

29 августа 2025, 14:17
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Трех человек в Киеве и области задержали за поджоги военных автомобилей, которых, по версии полиции, координировали с РФ

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киеве и области задержаны три человека, подозреваемые в поджогах автомобилей Сил обороны Украины по заказу РФ. Согласно данным правоохранителей, они отслеживали служебные авто ВСУ и умышленно их поджигали, после чего отправляли видеоотчеты кураторам из рф.

В Киеве "по горячим следам" разоблачили двух 16-летних школьников. По информации полиции, они подожгли внедорожник военного по его возвращении из передовой. Подозреваемые приобрели канистру с бензином, облили им капот машины и подожгли транспортное средство.

Правоохранители проводят следственные действия

В Белоцерковском районе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который сжег служебный пикап другого военнослужащего. Его задержали дома спустя несколько часов после инцидента.

Полиция Киевщины задержала подозреваемых

Представители правоохранительных органов продолжают расследование, проверяют возможные связи задержанных с другими диверсионными группами и уточняют все обстоятельства преступлений. Следователи также устанавливают, получали ли подозреваемые дополнительные указания от иностранных кураторов.

Ранее сообщалось, в Черкассах полиция задержала 16-летнего подростка, поджегшего элитный автомобиль. Молодой человек выполнил задание через Telegram и получил за это 9 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог авто ВСУ диверсант задержание коллаборанты Киевская область
YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист
29 августа 2025, 13:13
На Житомирщине задержан мужчина за умышленное травмирование полицейского в июле
29 августа 2025, 12:32
Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке
29 августа 2025, 12:16
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 15:45
Житель Киева организовал схему изготовления и сбыта поддельных официальных документов
29 августа 2025, 15:33
9-летняя девочка, на которую упал огромный стул артинсталляции в Днепре, вышла из комы
29 августа 2025, 15:17
В Одесской области будут судить водителя, который на тротуаре травмировал пенсионерку
29 августа 2025, 15:15
На Сумщине женщина хотела продать ребенка после родов: что решил суд
29 августа 2025, 15:13
Во Львове разоблачили мужчину, продававшего автомобили, предназначенные для ВСУ
29 августа 2025, 15:01
Запорожье готовится к учебному году: что изменится для школьников и родителей
29 августа 2025, 14:53
До 5 лет за угрозы военным: комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект
29 августа 2025, 14:39
Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по требованию Украины
29 августа 2025, 14:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »