Фото: Национальная полиция Украины

Трех человек в Киеве и области задержали за поджоги военных автомобилей, которых, по версии полиции, координировали с РФ

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киеве и области задержаны три человека, подозреваемые в поджогах автомобилей Сил обороны Украины по заказу РФ. Согласно данным правоохранителей, они отслеживали служебные авто ВСУ и умышленно их поджигали, после чего отправляли видеоотчеты кураторам из рф.

В Киеве "по горячим следам" разоблачили двух 16-летних школьников. По информации полиции, они подожгли внедорожник военного по его возвращении из передовой. Подозреваемые приобрели канистру с бензином, облили им капот машины и подожгли транспортное средство.

Правоохранители проводят следственные действия

В Белоцерковском районе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который сжег служебный пикап другого военнослужащего. Его задержали дома спустя несколько часов после инцидента.

Полиция Киевщины задержала подозреваемых

Представители правоохранительных органов продолжают расследование, проверяют возможные связи задержанных с другими диверсионными группами и уточняют все обстоятельства преступлений. Следователи также устанавливают, получали ли подозреваемые дополнительные указания от иностранных кураторов.

Ранее сообщалось, в Черкассах полиция задержала 16-летнего подростка, поджегшего элитный автомобиль. Молодой человек выполнил задание через Telegram и получил за это 9 тысяч гривен.