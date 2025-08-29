Фото: Національна поліція України

Трьох осіб у Києві та області затримали за підпали військових автомобілів, яких, за версією поліції, координували з рф

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Києві та області затримали трьох осіб, підозрюваних у підпалах автомобілів Сил оборони України на замовлення рф. За даними правоохоронців, вони відстежували службові авто ЗСУ та навмисне їх підпалювали, після чого надсилали відеозвіти кураторам із РФ.

У Києві "по гарячих слідах" викрили двох 16-річних школярів. За інформацією поліції, вони підпалили позашляховик військового після його повернення з передової. Підозрювані придбали каністру з бензином, облили ним капот машини та підпалили транспортний засіб.

Правоохоронці проводять слідчі дії

У Білоцерківському районі правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який спалив службовий пікап іншого військовослужбовця. Його затримали вдома через кілька годин після інциденту.

Поліція Київщини затримала підозрюваних

Правоохоронці продовжують розслідування, перевіряють можливі зв’язки затриманих із іншими диверсійними групами та уточнюють усі обставини злочинів. Слідчі також встановлюють, чи отримували підозрювані додаткові вказівки від іноземних кураторів.

Раніше повідомлялося, у Черкасах поліція затримала 16-річного підлітка, який підпалив елітний автомобіль. Хлопець виконав завдання через Telegram та отримав за це 9 тисяч гривень.