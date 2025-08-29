YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист

Фото: из открытых источников

Один из участников благотворительного концерта, который состоялся 28 августа в Софиевской Борщаговке, артист YAKTAK предоставил официальный комментарий о своем участии в мероприятии в день обстрела Киева и в канун Дня траура

Об этом сообщает RegioNews.

"Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои. Целью было собрать 200 тысяч гривен. Сейчас уже собрано 504 тысяч гривен", – говорится в заявлении YAKTAK.

Он отметил, что у концерта был свободный вход, чтобы привлечь как можно больше людей к сбору средств для военных.

"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех", – добавил артист.

Также YAKTAK сообщил, что запланированное на 29 августа выступление отменено.

Как известно, в пригороде Киева, в Софиевской Борщаговке, 28 августа состоялся благотворительный концерт с участием YAKTAK и Ivan Navi – накануне Дня траура, объявленного из-за массированной атаки России.

Организаторы не получили согласования военного командования, как того требует решение Кабмина, поэтому глава Киевской ОВА Николай Калашник обратился в полицию, и концерт был прекращен.

Полиция Киевской области составила на организатора концерта административные материалы. Также это касается председателя Борщаговского поселкового совета.

Как известно, в ночь на 28 августа российские войска обстреляли Киев. На даный момент подтверждена гибель 23 человек.

