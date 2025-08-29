13:37  29 августа
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 13:13

YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист

29 августа 2025, 13:13
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Один из участников благотворительного концерта, который состоялся 28 августа в Софиевской Борщаговке, артист YAKTAK предоставил официальный комментарий о своем участии в мероприятии в день обстрела Киева и в канун Дня траура

Об этом сообщает RegioNews.

"Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои. Целью было собрать 200 тысяч гривен. Сейчас уже собрано 504 тысяч гривен", – говорится в заявлении YAKTAK.

Он отметил, что у концерта был свободный вход, чтобы привлечь как можно больше людей к сбору средств для военных.

"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех", – добавил артист.

Также YAKTAK сообщил, что запланированное на 29 августа выступление отменено.

Как известно, в пригороде Киева, в Софиевской Борщаговке, 28 августа состоялся благотворительный концерт с участием YAKTAK и Ivan Navi – накануне Дня траура, объявленного из-за массированной атаки России.

Организаторы не получили согласования военного командования, как того требует решение Кабмина, поэтому глава Киевской ОВА Николай Калашник обратился в полицию, и концерт был прекращен.

Полиция Киевской области составила на организатора концерта административные материалы. Также это касается председателя Борщаговского поселкового совета.

Как известно, в ночь на 28 августа российские войска обстреляли Киев. На даный момент подтверждена гибель 23 человек.

Читайте также: Жизнь в тылу и смерть на фронте: почему мы скорбим выборочно

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Софиевская Борщаговка концерт День траура Киев обстрел YAKTAK
Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке
29 августа 2025, 12:16
Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
29 августа 2025, 07:06
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф
29 августа 2025, 14:17
Юрий Никитин рассказал, где живет и учится его дочь от Ольги Горбачевой
29 августа 2025, 13:59
В Киеве более 30 часов искали людей под завалами: 8 человек остаются пропавшими
29 августа 2025, 13:48
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
29 августа 2025, 13:37
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
29 августа 2025, 12:50
В Мукачево 12-летнюю девочку в состоянии опьянения нашли на крыше: мать оштрафовали
29 августа 2025, 12:42
На Житомирщине задержан мужчина за умышленное травмирование полицейского в июле
29 августа 2025, 12:32
Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке
29 августа 2025, 12:16
Президент Зеленский принял участие в церемонии открытия мемориального кладбища в Киевской области
29 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »