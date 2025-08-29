09:59  29 августа
29 августа 2025, 12:16

Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке

29 августа 2025, 12:16
Скриншот из видео в Телеграмм/Киев Инфо
Местные жители Мархаловки вышли на протест против выбранного места для военного мемориала и первого захоронения

Об этом сообщает "Киев Инфо", передает RegioNews.

Сегодня утром в Мархаловке Киевской области местные жители вышли на митинг против открытия Национального военного мемориального кладбища и проведения захоронений в Мархаловском лесу. Участники акции выступали против выбранного места и стремились привлечь внимание к своим требованиям.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, полицейские задержали нескольких митингующих и отвезли их с места происшествия. Детали причин задержаний уточняются. По словам местных жителей, автозаки были задействованы без предварительного уведомления.

В момент проведения акции на территории мемориального кладбища находился президент Украины Владимир Зеленский. Он наблюдал за первыми захоронениями военных, погибших во время боевых действий, в рамках мероприятий ко Дню памяти защитников и защитниц.

Представители органов местной власти и силовых структур объясняют, что обеспечивали порядок во время официальной церемонии. Местные жители, принимавшие участие в протесте, отмечают необходимость учета мнения громады при планировании подобных мероприятий.

Напомним, в Киевской области открыли новое военное мемориальное кладбище в Мархаловке. Первые захоронения прошли при участии военных, представителей власти и президента Зеленского.

