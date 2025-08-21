Фото: поліція Київської області

Правоохоронці викрили чоловіка, який вимагав 10 тисяч доларів за сприяння у виключенні громадянина з військового обліку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

За версією слідства, 50-річний фігурант запевняв, що має можливість вплинути на рішення військово-лікарської комісії одного з обласних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв оформити непридатність до служби та зняти з обліку.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди зловмисника затримали оперативники. Його дії задокументували у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування проводять слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснювали співробітники ДВКР Служби безпеки України.

Підозрюваному інкримінують отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, що супроводжувалося вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такі дії чоловікові може загрожувати до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, у Харкові судили колишнього правоохоронця за неправомірні дії під час мобілізації. Справу розглядають із урахуванням обставин, які поставили під сумнів законність його вчинків.