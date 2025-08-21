11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 13:56

В Италии арестовали украинца по делу об атаке на "Северный поток"

21 августа 2025, 13:56
Фото: иллюстративное
Итальянская полиция задержала подозреваемого в диверсии на газопроводах, разыскиваемого по европейскому ордеру

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, передает RegioNews.

Итальянская полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". По данным немецкого издания Der Spiegel, на борту участвовавшего во взрывах судна находился украинец Сергей К.

Согласно информации СМИ, арест произошел вечером 21 августа в районе Римини. Мужчина разыскивался по общеевропейскому ордеру на арест. Полиция проводит следственные действия по выяснению деталей его участия в событиях на газопроводах.

Взрывы на двух российских экспортных трубопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. К тому моменту прокачка газа по "Северному потоку" была остановлена для ремонтных работ, а "Северный поток - 2" еще не заработал. В результате трем из четырех нитей трубопроводов были нанесены серьезные повреждения.

Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения и воздержалась от прогнозов по срокам восстановления газопроводов. Российская ФСБ квалифицировала взрывы как акт международного терроризма.

Напомним, ЕС принял 18-й пакет санкций против России. Он предусматривал новые экономические и персональные ограничения ряда российских компаний.

Украина Северный поток Диверсия задержание газопровод арест
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
