Фото: иллюстративное

Итальянская полиция задержала подозреваемого в диверсии на газопроводах, разыскиваемого по европейскому ордеру

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, передает RegioNews.

Итальянская полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". По данным немецкого издания Der Spiegel, на борту участвовавшего во взрывах судна находился украинец Сергей К.

Согласно информации СМИ, арест произошел вечером 21 августа в районе Римини. Мужчина разыскивался по общеевропейскому ордеру на арест. Полиция проводит следственные действия по выяснению деталей его участия в событиях на газопроводах.

Взрывы на двух российских экспортных трубопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. К тому моменту прокачка газа по "Северному потоку" была остановлена для ремонтных работ, а "Северный поток - 2" еще не заработал. В результате трем из четырех нитей трубопроводов были нанесены серьезные повреждения.

Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения и воздержалась от прогнозов по срокам восстановления газопроводов. Российская ФСБ квалифицировала взрывы как акт международного терроризма.

Напомним, ЕС принял 18-й пакет санкций против России. Он предусматривал новые экономические и персональные ограничения ряда российских компаний.