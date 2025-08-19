Фото: полиция

В Обухове правоохранители разоблачили 39-летнего депутата, получившего 5000 долларов за обещание повлиять на решение земельного вопроса

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, фигурант должен был склонить депутатов Обуховского горсовета к утверждению паспорта привязки и заключения договора сервитута на участок в городе.

Во время обыска в авто депутата нашли деньги, телефон, банковские карточки и документы со схемами.

Взяточника задержали и объявили ему подозрение по ч.3 ст.369-2 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

