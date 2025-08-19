08:59  19 серпня
19 серпня 2025, 08:49

На Київщині депутата міськради затримали на хабарі в 5000 доларів

19 серпня 2025, 08:49
Фото: поліція
В Обухові правоохоронці викрили 39-річного депутата, який отримав 5000 доларів за обіцянку вплинути на вирішення земельного питання

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, фігурант мав схилити депутатів Обухівської міськради до затвердження паспорта прив’язки та укладання договору сервітуту на ділянку в місті.

Під час обшуку в авто депутата знайшли гроші, телефон, банківські картки та документи зі схемами.

Хабарника затримали та оголосили йому підозру за ч.3 ст.369-2 ККУ (вимагання та отримання неправомірної вигоди). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді на Закарпатті продали за безцінь землю колишнього заводу. Під суд відправили колишнього посадовця міськради та оцінювача.

Київська область депутат затримання хабар
