Фото: поліція

В Обухові правоохоронці викрили 39-річного депутата, який отримав 5000 доларів за обіцянку вплинути на вирішення земельного питання

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За даними слідства, фігурант мав схилити депутатів Обухівської міськради до затвердження паспорта прив’язки та укладання договору сервітуту на ділянку в місті.

Під час обшуку в авто депутата знайшли гроші, телефон, банківські картки та документи зі схемами.

Хабарника затримали та оголосили йому підозру за ч.3 ст.369-2 ККУ (вимагання та отримання неправомірної вигоди). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

