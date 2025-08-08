Ночная атака на Киевщине: повреждено более 20 домов и 10 автомобилей

Фото: Национальная полиция

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз нанесли удары вражескими беспилотниками по территории столичного региона

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в Бучанском районе поврежден 21 частный дом 10 транспортных средств, 3 гаражных помещения, 2 хозяйственные здания и 3 недостроя.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека — 80-летняя женщина и 45-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

На местах работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники Киевской области.

Правоохранители призывают жителей быть бдительными и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться к ближайшим укрытиям.

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. Было известно о трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что на этом носу Россия запустила по Украине 108 средств воздушного нападения.