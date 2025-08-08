06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 10:42

Ночная атака на Киевщине: повреждено более 20 домов и 10 автомобилей

08 августа 2025, 10:42
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз нанесли удары вражескими беспилотниками по территории столичного региона

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в Бучанском районе поврежден 21 частный дом 10 транспортных средств, 3 гаражных помещения, 2 хозяйственные здания и 3 недостроя.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека — 80-летняя женщина и 45-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

На местах работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники Киевской области.

Правоохранители призывают жителей быть бдительными и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться к ближайшим укрытиям.

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. Было известно о трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что на этом носу Россия запустила по Украине 108 средств воздушного нападения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область война атака российская армия гражданская инфраструктура повреждения частные дома авто
ГСЧС показала последствия удара дрона по Харькову
08 августа 2025, 09:24
Вражеские дроны ночью ударили по Одесщине: возник пожар, пострадал охранник АЗС
08 августа 2025, 09:15
Двое погибших на Запорожье: оккупанты нанесли более 500 ударов за сутки
08 августа 2025, 08:12
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны
08 августа 2025, 10:55
Торговала украденными с могил военных цветами: жительница Житомирщины предстанет перед судом
08 августа 2025, 10:48
На Буковине пограничники с помощью дрона остановили побег трех мужчин в Молдову
08 августа 2025, 10:40
В Кировоградской области задержали агента фсб, который наводил "Шахеды" на город
08 августа 2025, 10:21
Стрельбу на детской площадке в Тернополе устроили подростки
08 августа 2025, 10:15
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
08 августа 2025, 09:59
Фальшивые диагнозы за тысячи долларов: на Волыни судили депутата горсовета и его подельников
08 августа 2025, 09:46
ГСЧС показала последствия удара дрона по Харькову
08 августа 2025, 09:24
Вражеские дроны ночью ударили по Одесщине: возник пожар, пострадал охранник АЗС
08 августа 2025, 09:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »