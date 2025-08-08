Ночная атака на Киевщине: повреждено более 20 домов и 10 автомобилей
Сегодня ночью оккупанты в очередной раз нанесли удары вражескими беспилотниками по территории столичного региона
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в Бучанском районе поврежден 21 частный дом 10 транспортных средств, 3 гаражных помещения, 2 хозяйственные здания и 3 недостроя.
По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека — 80-летняя женщина и 45-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.
На местах работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники Киевской области.
Правоохранители призывают жителей быть бдительными и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться к ближайшим укрытиям.
Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. Было известно о трех пострадавших.
Ранее сообщалось, что на этом носу Россия запустила по Украине 108 средств воздушного нападения.