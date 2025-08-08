Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів

Фто: Національна поліція

Сьогодні вночі окупанти вчергове завдали ударів ворожими безпілотниками по території столичного регіону

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок 10 транспортних засобів, 3 гаражні приміщення, 2 господарчі будівлі та 3 недобудови.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждали двоє людей — 80-річна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці події.

На місцях працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки Київщини.

Правоохоронці закликають мешканців бути пильними та у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Було відомо про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї носі Росія запустила по Україні 108 засобів повітряного нападу.