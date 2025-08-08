06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 10:42

Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів

08 серпня 2025, 10:42
Фто: Національна поліція
Сьогодні вночі окупанти вчергове завдали ударів ворожими безпілотниками по території столичного регіону

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок 10 транспортних засобів, 3 гаражні приміщення, 2 господарчі будівлі та 3 недобудови.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждали двоє людей — 80-річна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці події.

На місцях працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки Київщини.

Правоохоронці закликають мешканців бути пильними та у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Було відомо про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї носі Росія запустила по Україні 108 засобів повітряного нападу.

Київська область війна атака російська армія цивільна інфраструктура пошкодження приватні будинки авто
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
