Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 августа россияне атаковали Украину 108 средствами воздушного нападения: 104 ударными дронами типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8 реактивными БпЛА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08?00, противовоздушная оборона сбила/подавила 82 воздушных цели: три реактивных беспилотника и 79 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", – сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины и девушка-подросток.

Также ночью 8 августа россияне атаковали ударными беспилотниками Сумскую область. В результате попаданий повреждены многоэтажки и авто, есть пострадавший.