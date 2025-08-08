Иллюстративный Фото: armyinform

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews .

"Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, вследствие падения обломков, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован", – говорится в сообщении.

В результате атаки пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас он продолжает лечение амбулаторно.

Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины и девушка-подросток.

Также ночью 8 августа россияне атаковали ударными беспилотникамиСумскую область. В результате попаданий повреждены многоэтажки и авто, есть пострадавший.