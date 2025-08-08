06:09  08 августа
08 августа 2025, 09:24

ГСЧС показала последствия удара дрона по Харькову

08 августа 2025, 09:24
Фото: ГСЧС Харьковщины
В ночь на 8 августа, в 23:55, российские войска атаковали беспилотником гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. В результате удара возник пожар в четырехэтажном офисном здании

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что горели конструкции кровли и технического этажа на площади около 500 кв. метров.

К тушению привлечены 50 спасателей и 13 единиц техники, включая пиротехнический расчет.

В результате атаки пострадали два гражданских лица — мужчина 1959 года рождения и женщина 1962 года рождения. Оба подверглись острой стрессовой реакции.

Пожар оперативно ликвидирован.

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Харьков ударным беспилотником . В результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.

Ранее сообщалось, что на этом носу Россия запустила по Украине 108 средств воздушного нападения.

