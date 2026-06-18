13 задержанных и 600 доз кокаина: в Киеве разоблачили масштабную наркосеть

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что группировка организовала устойчивый канал поставки и продажи наркотиков с использованием закрытого чата в мессенджере. Через него принимали заказы, координировали доставку и осуществляли сбыт – как адресно, так и через передачу из рук в руки.

Во избежание разоблачения участники группы регулярно меняли транспорт и места жительства, минимизировали контакты между собой и использовали зашифрованные каналы связи. Также они постоянно меняли маршруты передвижения.

На днях полиция провела финальный этап спецоперации одновременно в Киеве, Киевской области и Днепре. К операции привлекались оперативники, следователи, спецназовцы и криминалисты.

В результате задержаны 13 человек, среди которых – 22-летний организатор из Киева, фасовщики, курьеры и другие участники схемы.

Во время обысков изъяли более 600 доз кокаина ориентировочной стоимостью около 2,5 млн грн, наличные деньги, мобильные телефоны, средства фасовки, электронные весы и 13 автомобилей.

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области разоблачили банду, которая поставляла метадон в СИЗО. Схему организовал один из заключенных, находясь в следственном изоляторе, координировал деятельность сообщников как внутри учреждения, так и на свободе.