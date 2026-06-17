Наркотики в посылках: в Киевской области разоблачили банду, которая поставляла метадон в СИЗО

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители прекратили деятельность организованной группы из семи человек, наладивших незаконный сбыт наркотических средств в Киеве, Киевской области и ГУ "Киевский следственный изолятор"

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, схему организовал один из заключенных, находясь в следственном изоляторе, координировал деятельность сообщников как внутри учреждения, так и на свободе.

Участники группы закупали метадон и другие препараты с ограниченным оборотом, маскировали их в продуктах питания и отправляли почтовыми отправлениями в СИЗО. Там наркотики сбывали, а получаемые средства распределяли между организаторами схемы.

"Деятельность группировки носила системный характер и приносила значительные прибыли. Ежемесячно его участники сбывали на территории Киева и области от 300 до 800 таблеток метадона, стоимость одной из которых на черном рынке составляла от 400 до 600 гривен", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Следствие также установило, что отдельные лица, находившиеся на заместительной поддерживающей терапии, вопреки установленным правилам, получали метадон одновременно в нескольких медицинских учреждениях, что позволяло накапливать препарат для дальнейшего незаконного сбыта.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты сбыта и пересылки наркотических средств, в частности, почтовыми отправлениями в следственный изолятор, а также провели ряд оперативных закупок метадона.

В ходе 15 санкционированных обысков изъяты метадон, димедрол, соннат, мобильные телефоны, банковские карточки, черновые записи, медицинская документация, журналы учета наркотических препаратов, рецептурные бланки, компьютерная техника и наличные средства.

Все участники организованной группы уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Напомним, что правоохранители задержали 50-летнего жителя Киева , подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.