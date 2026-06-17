В Киеве неизвестный мужчина преследует женщин

Фото: Национальная полиция

В столице ищут мужчину, преследующего женщин на улицах. Полиция завела дело

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Один из местных жителей столицы преследует женщин. По факту заявлений возбуждено уголовное производство. Полиция проводит расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Полицейские устанавливают всех пострадавших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника. Следствие продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Днепре задержали "уголовных авторитетов" за вымогательство в 35 тысяч долларов несуществующего долга. Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.