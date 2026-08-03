Мощные взрывы в Днепре: россияне атаковали склады

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Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Ганжи, россияне атаковали Днепр. В результате обстрела загорелись склады, в которых хранили продукты питания.

Также ранее сообщалось о пострадавших в результате атаки на АЗС в Криворожском районе. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Мужчины 53, 46, 20 лет и женщины 51 и 60 лет находятся в состоянии средней тяжести. Три человека погибли: среди них 8-летний мальчик.

Напомним, ранее российский беспилотник целенаправленно атаковал пожарный автомобиль спасателей в Херсонской области.