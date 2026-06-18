13 затриманих і 600 доз кокаїну: у Києві викрили масштабну наркомережу

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася збутом кокаїну в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що угруповання організувало стійкий канал постачання та продажу наркотиків із використанням закритого чату в месенджері. Через нього приймали замовлення, координували доставку та здійснювали збут – як адресно, так і через передачу "з рук у руки".

Щоб уникнути викриття, учасники групи регулярно змінювали транспорт і місця проживання, мінімізували контакти між собою та використовували зашифровані канали зв’язку. Також вони постійно змінювали маршрути пересування.

Днями поліція провела фінальний етап спецоперації одночасно у Києві, Київській області та Дніпрі. До операції залучалися оперативники, слідчі, спецпризначенці та криміналісти.

У результаті затримано 13 осіб, серед яких – 22-річний організатор із Києва, фасувальники, кур’єри та інші учасники схеми.

Під час обшуків вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн, готівку, мобільні телефони, засоби фасування, електронні ваги та 13 автомобілів.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині викрили банду, яка постачала метадон до СІЗО. Схему організував один із ув’язнених, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, координував діяльність спільників як усередині установи, так і на волі.