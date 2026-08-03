Любовь для уклонистов: в Киеве разоблачили схему с браками

Фото: прокуратура

В Киеве разоблачили схему для уклонения от мобилизации. Военнообязанному нашли "невесту" с инвалидностью

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Военнообязанному нашли женщину с инвалидностью, которая согласилась на брак. Благодаря такой женитьбе мужчина мог получить отсрочку от службы, а также уехать за границу. Для правдоподобия "влюбленные" даже совершили переписки и свадебное фото.

Такая "услуга" для военнообязанного обошлась в 7 тысяч долларов. Первую часть денег он отдал в день брака, а вторую – после того, как подал документы для получения отсрочки.

Правоохранители задержали одну из участниц схемы после получения денег. Также сообщили о подозрении четырем лицам, имеющим отношение к этой схеме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции " Опекун " провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.