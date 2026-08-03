В Черкасской области у мужчины изъяли автоматы, гранатометы и тысячи патронов

Фото: полиция Черкасской области

Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в домовладении 58-летнего местного жителя в селе Слобода Черкасского района

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Во время обыска правоохранители обнаружили более 6500 патронов, 7 автоматов, 10 гранатометов, 12 выстрелов в гранатометы, 70 гранат, 17 стартовых двигателей, 3 тубуса с порохом, 113 взрывников, 2 тротиловых шашки и запали в гранат.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС . Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.