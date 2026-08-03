В Черкасской области у мужчины изъяли автоматы, гранатометы и тысячи патронов
Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в домовладении 58-летнего местного жителя в селе Слобода Черкасского района
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Во время обыска правоохранители обнаружили более 6500 патронов, 7 автоматов, 10 гранатометов, 12 выстрелов в гранатометы, 70 гранат, 17 стартовых двигателей, 3 тубуса с порохом, 113 взрывников, 2 тротиловых шашки и запали в гранат.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
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