Миллионные махинации на продуктах для Нацгвардии: на Полтавщине будут судить директора предприятия

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители передали в суд дело о возможном уклонении от уплаты налогов при поставке продуктов питания для нужд Национальной гвардии Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Предприятие получило 455 млн грн за поставку продуктов питания для воинской части Национальной гвардии Украины. В то же время, по данным следствия, его директор не отразил в налоговой отчетности часть полученного дохода и уклонился от уплаты почти 9 млн. грн. единого налога.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора обвинительный акт в отношении директора предприятия с Полтавской области направлен в суд.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов предприятие работало по упрощенной системе налогообложения и поставляло продукты питания для нужд одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Общая сумма поставок составила 455 млн. грн. Однако директор предприятия по версии следствия отразил в налоговой отчетности не весь доход, полученный за поставленную продукцию. В результате была занижена сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет.

По выводам следствия, в бюджет не поступило почти 9 млн. грн. налога.

Директора предприятия обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 19-летней жительнице Богодуховского района, которое обвиняют в присвоении более 50 тысяч гривен у отца погибшего военнослужащего ВСУ.