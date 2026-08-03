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03 августа 2026, 16:46

На Харьковщине вражеские дроны сожгли полицейский автомобиль

03 августа 2026, 16:46
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Фото: полиция Харьковской области
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Утром 3 августа во время эвакуации гражданских из одного из прифронтовых сел Купянского района российские войска атаковали два служебных автомобиля полиции FPV-дронами

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Удар застал стражей порядка в пути в населенный пункт. Полицейские успели выпрыгнуть из автомобилей и спрятаться в укрытие за считанные секунды до попадания.

В результате атаки одно служебное транспортное средство было полностью уничтожено, другое - повреждено. К счастью, никто из полицейских не пострадал.

Несмотря на угрозу повторных ударов и потерю транспорта, правоохранители из прифронтовой деревни полицейские вывезли трех местных жителей в возрасте 72, 64 и 61 год. Всех эвакуированных доставили в Харьков, где получат необходимую помощь и поддержку.

Напомним, что в Одесской области 3 августа в результате российского удара по объекту транспортной инфраструктуры предварительно пострадали 10 человек.

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