На Харьковщине вражеские дроны сожгли полицейский автомобиль
Утром 3 августа во время эвакуации гражданских из одного из прифронтовых сел Купянского района российские войска атаковали два служебных автомобиля полиции FPV-дронами
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Удар застал стражей порядка в пути в населенный пункт. Полицейские успели выпрыгнуть из автомобилей и спрятаться в укрытие за считанные секунды до попадания.
В результате атаки одно служебное транспортное средство было полностью уничтожено, другое - повреждено. К счастью, никто из полицейских не пострадал.
Несмотря на угрозу повторных ударов и потерю транспорта, правоохранители из прифронтовой деревни полицейские вывезли трех местных жителей в возрасте 72, 64 и 61 год. Всех эвакуированных доставили в Харьков, где получат необходимую помощь и поддержку.
Напомним, что в Одесской области 3 августа в результате российского удара по объекту транспортной инфраструктуры предварительно пострадали 10 человек.