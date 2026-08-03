Массированный удар по транспортной инфраструктуре Одесщины: количество пострадавших резко возросло
В Одесской области 3 августа в результате российского удара по объекту транспортной инфраструктуры предварительно пострадали 10 человек
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
По информации спасателей, в результате атаки было повреждено здание инфраструктурного объекта, а также находившиеся поблизости легковые автомобили и автобусы. После попадания возник пожар.
Пожарные ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.
К ликвидации последствий удара привлекался 41 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС.
Информация о состоянии пострадавших и окончательных последствий российской атаки уточняется.
Напомним, что российские войска днем 3 августа нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки возник пожар на территории одного из объектов.