Массированный удар по транспортной инфраструктуре Одесщины: количество пострадавших резко возросло

Фото: ГСЧС

В Одесской области 3 августа в результате российского удара по объекту транспортной инфраструктуры предварительно пострадали 10 человек

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По информации спасателей, в результате атаки было повреждено здание инфраструктурного объекта, а также находившиеся поблизости легковые автомобили и автобусы. После попадания возник пожар.

Пожарные ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

К ликвидации последствий удара привлекался 41 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС.

Информация о состоянии пострадавших и окончательных последствий российской атаки уточняется.

Напомним, что российские войска днем 3 августа нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки возник пожар на территории одного из объектов.