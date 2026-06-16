Нож в спину: в Кривом Роге полиция задержала мужчину за нападение на хозяина квартиры

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге полиция сообщила о подозрении мужчине за умышленное тяжкое телесное повреждение

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время ссоры фигурант нанес 40-летнему мужчине ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

Преступление произошло 14 июня в одном из домов на территории Терновского района города. Правоохранители установили, что подозреваемый нанес хозяину квартиры удар ножом в спину

Полицейские оперативно установили местонахождение 34-летнего нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления нож.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Тернополе мужчина чуть не убил соседа молотком из-за мусора.