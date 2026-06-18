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Утром 18 мая в Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире дома по улице Степана Бандеры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

На месте работают спецназовцы полиции и другие профильные службы. С мужчиной ведут переговоры.

О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях. Тернополяне утверждают, что конфликт продолжается с ночи, также сообщают о звуках выстрелов.

Напомним, ранее в Киеве сообщили о подозрении мужчине, устроившему стрельбу в многоэтажке. Фигурант – 39-летний военнослужащий, в 2025 году самовольно покинувший военную часть.