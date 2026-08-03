12:35  03 августа
В Ровенской области во время купания погибла 15-летняя девушка
11:49  03 августа
В Виннице зафиксировали новый температурный рекорд
09:22  03 августа
На Львовщине водитель легковушки сбила парня и девушку
UA | RU
UA | RU
03 августа 2026, 16:59

В Киевской области во время пожара стерни погиб человек

03 августа 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Белоцерковском районе Киевской области спасатели ликвидировали пожар стерни на территории частного домовладения. Во время тушения огня был обнаружен погибший человек, еще один человек пострадал

Об этом сообщили в ГСЧС Киевщины, передает RegioNews .

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения сегодня в 12:20. Пожар произошел в селе Мазепинцы на улице Садовой.

На место происшествия прибыли спасатели. По прибытии они установили, что на территории частного домовладения горит стерня.

Пожар удалось ликвидировать в 12.41.

По данным спасателей, в результате пожара погиб человек 1951 года рождения, еще один человек получил травмы.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, что в Харьковской области россияне уничтожили почтовый терминал "Новой почты". Это произошло в результате двух попаданий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар Киевская область погибший
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Общинам придется конкурировать за деньги ЕС: эксперты объяснили почему
03 августа 2026, 17:05
Мощные взрывы в Днепре: россияне атаковали склады
03 августа 2026, 16:50
На Харьковщине вражеские дроны сожгли полицейский автомобиль
03 августа 2026, 16:46
Любовь для уклонистов: в Киеве разоблачили схему с браками
03 августа 2026, 16:35
Миллионные махинации на продуктах для Нацгвардии: на Полтавщине будут судить директора предприятия
03 августа 2026, 16:22
Массированный удар по транспортной инфраструктуре Одесщины: количество пострадавших резко возросло
03 августа 2026, 15:55
На Запорожье враг ударил по саперам ГСЧС во время разминирования
03 августа 2026, 15:40
На Днепропетровщине за 12 тысяч продавали "путевки" за границу для уклонистов
03 августа 2026, 15:05
В Полтавской области торговали инвалидностью для ухилянцев
03 августа 2026, 14:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Юрий Богданов
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »