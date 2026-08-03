В Киевской области во время пожара стерни погиб человек
В Белоцерковском районе Киевской области спасатели ликвидировали пожар стерни на территории частного домовладения. Во время тушения огня был обнаружен погибший человек, еще один человек пострадал
Об этом сообщили в ГСЧС Киевщины, передает RegioNews .
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения сегодня в 12:20. Пожар произошел в селе Мазепинцы на улице Садовой.
На место происшествия прибыли спасатели. По прибытии они установили, что на территории частного домовладения горит стерня.
Пожар удалось ликвидировать в 12.41.
По данным спасателей, в результате пожара погиб человек 1951 года рождения, еще один человек получил травмы.
В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.
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