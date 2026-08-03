В Киевской области во время пожара стерни погиб человек

Фото: ГСЧС

В Белоцерковском районе Киевской области спасатели ликвидировали пожар стерни на территории частного домовладения. Во время тушения огня был обнаружен погибший человек, еще один человек пострадал

Об этом сообщили в ГСЧС Киевщины, передает RegioNews .

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения сегодня в 12:20. Пожар произошел в селе Мазепинцы на улице Садовой.

На место происшествия прибыли спасатели. По прибытии они установили, что на территории частного домовладения горит стерня.

Пожар удалось ликвидировать в 12.41.

По данным спасателей, в результате пожара погиб человек 1951 года рождения, еще один человек получил травмы.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, что в Харьковской области россияне уничтожили почтовый терминал "Новой почты". Это произошло в результате двух попаданий.