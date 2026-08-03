На Днепропетровщине за 12 тысяч продавали "путевки" за границу для уклонистов

Фото: Национальная полиция

В Днепре мужчина организовал схему для уклоняющихся. С каждого клиента он надеялся зарабатывать 12 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался 47-летний житель Днепра. Он обещал изготовить документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, которые должны стать основанием для снятия с военного учета и последующего пересечения государственной границы. За свою "услугу" он просил 12 тысяч долларов.

"30 июля следователи полиции провели три санкционированных обыска на территории города Днепра, в ходе которых изъяли незаконно полученные средства. По результатам проведенных следственных действий мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.