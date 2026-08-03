На Запорожье враг ударил по саперам ГСЧС во время разминирования

Фото: ГСЧС

В Запорожском районе 3 августа во время проведения работ по разминированию саперы ГСЧС попали под прицельную атаку российских войск. В результате удара двое спасателей были травмированы

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По информации ведомства, вражеский удар произошел как раз при выполнении саперами задач по очистке территории от взрывоопасных предметов. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС отметили, что, несмотря на постоянную опасность и угрозу повторных атак, спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради безопасности людей и восстановления нормальной жизни на освобожденных и прифронтовых территориях.

Обстоятельства атаки и состояние травмированных уточняются.

Напомним, что российский беспилотник целенаправленно атаковал пожарный автомобиль спасателей в Херсонской области.