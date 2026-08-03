Общинам придется конкурировать за деньги ЕС: эксперты объяснили почему

Фото: We Build Ukraine

Главным барьером для украинских общин после вступления страны в Европейский Союз может стать не объем доступного финансирования, а отсутствие подготовленных проектов, профессиональных команд и управленческой возможности. Именно эти факторы будут определять, сможет ли община привлекать европейские средства.

Об этом заявили участники форума "Изменения Здесь: Европа начинается с общин" , организованного аналитическим центром We Build Ukraine.

По словам заместителя главы Представительства ЕС в Украине Гедиминаса Навицкаса , евроинтеграция будет реализовываться не только на уровне центральной власти. Центральная власть может принять закон, но превращать его в новое качество воды, дорог, общественного транспорта и муниципальных услуг придется общинам.

"Вступление в Европейский Союз решается не в Брюсселе или Киеве, а по всей стране", - отметил он.

В то же время успех этого процесса будет зависеть от готовности самих общин к новым правилам и ответственности. Как отметил основатель We Build Ukraine Александр Кубраков :

"В каждом направлении есть домашняя работа, которую должны сделать, потому что никто не сделает ее вместо нас".

Как отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк , около 70% решений, связанных с евроинтеграцией, имплементируются на местном и региональном уровнях, а более половины переговорных разделов по вступлению непосредственно или косвенно касаются местного самоуправления.

В то же время, доступ к финансированию будет зависеть от того, насколько общины готовы работать по европейским правилам. Участники форума подчеркнули, что европейские фонды не работают как автоматический механизм распределения средств - преимущество получают общины, которые имеют качественно подготовленные проекты, профессиональные команды и могут обеспечить прозрачное управление.

Проактивный подход уже демонстрируют отдельные украинские общины. На форуме Дрогобычская, Долинская и Шумская общины представили практические кейсы подготовки к новым требованиям: от оптимизации расходов на основе анализа данных и международного партнерства до инвентаризации активов, детенизации землепользования и привлечения бизнеса.

По словам участников форума, именно история успешно реализуемых проектов, прозрачность решений и способность команды все больше будут влиять на способность общества привлекать европейское финансирование.

Экономист и основатель Advanter Group Андрей Длигач призвал местные власти уже сейчас готовить масштабные проекты.

"На уровне общин мы должны научиться работать с большими проектами и мечтать по-большому", - сказал он.

Исполнительный директор ИСАР "Единение" Владимир Шейгус подчеркнул, что развитие общин зависит не только от ресурсов, но и готовности брать ответственность за изменения. "Люди не ждали, когда кто-то сделает. Люди объединились и вступили в борьбу", - отметил он, проводя параллель между опытом украинского общества во время войны и необходимостью такой же активности в развитии общин.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено инвестиционной привлекательности общин. По словам партнера UNIT.City и Ukraine Phoenix Tech Fund Кирилла Бондаря , инвесторы оценивают не только экономические показатели.

"Деньги ищут не скорую прибыль, а картину будущего, которую готовы поддержать", - подчеркнул он.

По его мнению, конкурентным преимуществом общин после вступления Украины в ЕС станет не только доступ к ресурсам, но и способность реализовывать проекты, работать по прозрачным правилам и формировать доверие.

В то же время, результаты опроса участников программы "Изменения Здесь" показали, что главными барьерами для развития общин сами представители местного самоуправления считают недостаток финансирования, кадровый дефицит и отсутствие подготовленных проектов.

В то же время, редактор и соучредитель "Европейской правды" Сергей Сидоренко предостерег, что одним из рисков на пути к членству Украины в ЕС может стать потеря общественной уверенности в досягаемости этой цели.

"Одна из ключевых угроз - потеря веры в то, что евроинтеграция состоится", - отметил он.

По словам Сергея Сидоренко , Украина уже проходила подобные этапы при заключении Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима. "Мы умеем убедить себя, что не добьемся успеха. А после этого достигаем его. Каждый раз", — подчеркнул он.

Это мнение продолжила главная редактор и соучредитель The Kyiv Independent Ольга Руденко , которая подчеркнула, что Украина имеет достаточный общественный ресурс для прохождения этого пути. "У нас очень сильный фундамент для пересмотра общественного договора. У нас есть история о себе", - сказала она.

В то же время, эксперты сходятся во мнении, что вера в результат не должна заменять подготовку. Она должна поддерживать готовность выполнять необходимую работу, даже если путь будет длиннее и сложнее, чем ожидалось.

Поэтому, по мнению участников форума, подготовка общин к членству в ЕС должна начинаться уже сейчас с формирования профессиональных команд, конкурентных идей и развития институциональной способности. Без этого даже доступные европейские программы могут остаться нереализованными.