На Буковине псевдо-банкир выманил у женщины четверть миллиона

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Жертвой аферистов стала 61-летняя местная жительница. Ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он заявил, что ей якобы нужно оградить свой счет от аферистов. В результате женщина доверилась ему и потеряла 186 тысяч гривен.

"Сведения о факте незаконного завладения средствами гражданки полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к преступлению", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.