MELOVIN признался, каких поклонников сразу блокирует в соцсетях

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После расставания с бывшим женихом MELOVIN мало рассказывает о личной жизни. Однако он рассказал, что может его заставить отвлечься от потенциальных поклонников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, ему приходится быть внимательным из-за его публичности. К примеру, некоторые люди могут просто хотеть поговорить с ним, чтобы потом опубликовать этот разговор.

"Свободное сердце. Нормально отношусь, когда пишут в соцсетях, чтобы знакомиться. Просто разное бывает. Мне не нравится, что люди на этом хайпируют. У меня были такие случаи, когда брали переписку и постились себе в сториз. Не так давно был скриншот, который я кого-то пригласил на свидание. Я из этого кринжу, сразу блокирую. И для меня человек сразу исчезает вообще", - говорит MELOVIN.

Напомним, ранее артист рассказывал, как он переживал разрыв с женихом.