"Помоги другу": на Буковине аферисты обчистили карточку у песионерки

Фото: Национальная полиция

На Буковине пенсионерка стала жертвой мошенничества. Все началось с сообщения в соцсети

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

69-летняя жительница стала жертвой аферистов. В социальной сети мошенники сломали страницу ее знакомой, а затем написали ей сообщение с просьбой помочь. Женщина поверила и перечислила на указанные реквизиты 13 тысяч гривен.

40-летний житель Черновцов тоже пострадал от похожей схемы. Он потерял 10 тысяч гривен.

"Полицейские еще раз призывают граждан быть осмотрительными при финансовых операциях онлайн и всегда проверять информацию, даже если она поступает от знакомых. Помните: сообщения с просьбой ссуды средств могут отправлять злоумышленники, незаконно пользующиеся чужой учетной записью", - призывают в полиции.

Напомним, что в Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер.