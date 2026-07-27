Коммуналка в Украине дорожает: какие тарифы еще возрастут

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В Украине в ближайшее время могут снова расти некоторые тарифы. В частности, вывоз света

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что в Украине будет дорожать услуга вывоза мусора. В частности, потому, что дорожают горюче-смазочные материалы. При этом в части городов тарифы уже выросли в мае – июле. Например, повышение произошло в Николаеве, Полтаве, Кременчуге. Подорожание анонсировали также в Луцке и Ужгороде.

Эксперт добавила, что для жителей многоквартирных домов могут пересмотреть стоимость на услуги по содержанию дома и придомовой территории. Однако это может произойти только по решению общего собрания.

"В связи с ростом, например, стоимости обслуживания лифтов. Если, например, у ОСМД в штате нет слесарей-сантехников, то компании, обслуживающие на аутсорсе, тоже уже подняли тарифы. Также дорожают средства для мытья – уборка", - говорит Кристина Ненно.

Экспертша пяснила, что также влияет на удорожание услуг нехватка кадров в коммунальной сфере нуждается в повышении зарплат.

Напомним, ранее журналисты проверили, как риэлторы и арендодатели сдают жилье для военных. Оказалось, что зарабатывают на этом немало, а часто вообще отказываются.