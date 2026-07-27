"Борщовый набор" в Украине снова дорожает: как изменились цены на продукты

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В Украине за последнюю неделю существенно выросли цены на овощи борщового набора. В частности, больше всего подорожали картофель и репчатый лук

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине картофель подорожал с 10 – 15 до 13 – 28 гривен за килограмм. Также вырос в цене репчатый лук: стоимость выросла с 16 – 20 до 29 – 33 гривен за килограмм.

Морковь подорожала с 22 – 28 до 23 – 37 гривен за килограмм. Белокачивание капуста выросла в цене с 18-25 по 20-24 гривны за килограмм. Свекла подешевела до 12-14 гривен с 10-15 гривен за килограмм.

Помидоры подорожали с 40 – 75 до 60 – 75 гривен за килограмм, а огурцы – с 15 – 30 до 18 – 45 гривен. Сладкий перец стал дешевле: с 70-175 до 45-100 гривен за килограмм. Баклажаны – с 70 – 100 до 25 – 35 гривен.

Напомним, в Украине также дорожает мед. При этом аналитики говорят о том, что падения цен ждать не стоит.