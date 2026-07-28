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28 июля 2026, 00:35

Аферисты "разводят" фанаток украинского певца на деньги: артист предупредил людей

28 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Фанаты популярного украинского певца стали "целью" аферистов. Мошенники используют ШИ-фото артиста, чтобы обманывать людей в сети

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певец Никита Киселев рассказал, что мошенники начали генерировать его фотографии и писать девушкам от его имени. После "психологической обработки" они начинают выманивать деньги якобы на запуск рекламных кампаний, продвижение новых песен за границей или реализацию творческих проектов.

"Мне очень досадно, что кто-то использует мое имя и доверие людей, которые слушают мою музыку и поддерживают меня. Я никогда не пишу поклонникам из чужих, дополнительных или иностранных аккаунтов. Я никогда не прошу денег в частных сообщениях и не собираю средства на рекламу или продвижение своих песен через фанатов", - говорит певец.

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук рассказала, как аферист на отдыхе буквально покинул ее и ее семью без жилья. Артистка впоследствии ему отомстила.

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