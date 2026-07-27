В Донецкой области вражеские КАБы разрушили дома: из-под обломков изъяли троих погибших

Фото: ГСЧС

В поселке Беленькое в Донецкой области спасатели изъяли тела трех погибших из-под завалов двух домов, на которые российская армия направила авиабомбы

Об этом сообщила ГСЧС.

"Сегодня ночью российская авиация нанесла удар тремя управляемыми авиабомбами по частному жилому сектору. Попала в два дома, внутри которых находились люди", - говорится в сообщении.

На месте атаки около 17 часов продолжались аварийно-спасательные работы.

"К большому сожалению, из-под обломков разрушенных жилищ спасатели изъяли тела трех погибших", - отметили в ГСЧС.

Спасатели совместно с коммунальщиками разобрали 25 тонн строительных конструкций и ликвидировали пожар на общей площади 180 м². В настоящее время работы завершены.

Напомним, что российские кафиры в течение 27 июля более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровщины , в результате чего три человека погибли и еще шестеро - получили ранения.