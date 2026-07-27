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27 июля 2026, 21:55

Во Львове застолье в квартире закончилось ножом и кровью

27 июля 2026, 21:55
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Фото: Национальная полиция
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Во Львове задержали мужчину, который нанес удар ножом товарищу. Это произошло во время застолья с алкоголем

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 июля. Медики сообщили правоохранителям, что в квартире одного из домов на улице Песковой во Львове ранен мужчина.

Как выяснили полицейские, в тот вечер 45-летний и 67-летний мужчины устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, младший человек ударил младшего два раза ножом. Потерпевшего госпитализировали.

"Следователи, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС. Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.

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