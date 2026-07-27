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27 июля 2026, 22:35

Бензин в Украине растет до "космических" ценников: что происходит на АЗС

27 июля 2026, 22:35
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Фото из открытых источников
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В Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке и других факторов регулярно меняются цены на топливо. При этом действуют меры правительства, чтобы избежать резкого удорожания

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 27 июля средние цены на АЗС в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 84,18 гривны за литр (+0,45 гривны);
  • бензин А-95 – 80,91 гривны за литр (+0,83 гривны);
  • бензин А-92 – 77,64 гривны за литр (+0,55 гривны);
  • дизтопливо – 88,18 гривны за литр (+2,95 гривны);
  • автогаз – 41,53 гривны за литр (+0,63 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.

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