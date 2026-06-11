В Киевской области мужчина жестоко сбил собаку на глазах у детей

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители увидели сообщение о том, что в городе Кагарлык водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил беспризорную собаку. По словам свидетелей, он переехал животное во второй раз на глазах у детей.

"Работники полиции зарегистрировали обращение к Единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. В настоящее время правоохранители проводят проверку. После установления всех обстоятельств происшествия будет предоставлена правовая квалификация", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее очевидцы сообщили правоохранителям о падении собаки с шестого этажа многоэтажки. Это произошло на улице Чернобыльской.