В Киевской области мужчина жестоко сбил собаку на глазах у детей
Трагедия произошла в городе Кагарлык. Мужчина жестоко убил животное
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Во время мониторинга соцсетей правоохранители увидели сообщение о том, что в городе Кагарлык водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил беспризорную собаку. По словам свидетелей, он переехал животное во второй раз на глазах у детей.
"Работники полиции зарегистрировали обращение к Единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. В настоящее время правоохранители проводят проверку. После установления всех обстоятельств происшествия будет предоставлена правовая квалификация", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее очевидцы сообщили правоохранителям о падении собаки с шестого этажа многоэтажки. Это произошло на улице Чернобыльской.