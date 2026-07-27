Вражеский дрон атаковал жилой сектор в Сумской области: среди раненых двое малолетних детей
Российские войска атаковали дроном жилищный сектор в Белопольской общине Сумской области, пострадали три человека, в том числе двое детей
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .
В результате удара пострадали двое маленьких детей и их мать. Им предоставили необходимую медицинскую помощь. Предварительно, ранения нетяжелые.
"Семья не проживает в общине - на пограничные они приехали к родным", - отметили в обладминистрации.
Напомним, что российские кафиры в течение 27 июля более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли и еще шестеро - получили ранения.
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