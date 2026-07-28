Гимнастка Анна Ризадинова рассказала, где мужчины могут с ней знакомиться

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Украинская спортсменка Анна Ризадинова призналась, что видит внимание мужчин к ней. Однако оказалось, что далеко не все решаются подойти к ней и познакомиться

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам спортсменки, большинство ее знакомств сейчас проходят через Instagram и Facebook. Она заметила, что практически все мужчины, с которыми она в последнее время знакомилась, выходили на контакт именно в соцсетях.

"А начинаются такие знакомства чаще всего очень просто. Например, из сообщений типа: "Привет, красавица" или "Привет, как дела?". Ты сидишь и думаешь, что на это ответить. Но когда уже идет что-то креативное, необычное, тогда становится интереснее", - говорит гимнастка.

Сейчас спортсменка свободна. По ее словам, их нравится такое состояние, и она сосредоточилась полностью на себе.

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