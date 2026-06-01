11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 16:17

Наркосиндикат в Кривом Роге: полиция разоблачила группу из 10 человек с миллионными доходами

01 июня 2026, 16:17
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, организатор привлек к преступной деятельности еще 9 человек и наладил схему сбыта психотропных веществ.

Лидер преступной группировки занимался поставкой наркотических веществ в регион, а его "подчиненные" - сбытом "из рук в руки" или через закладки.

Незаконная деятельность велась с декабря прошлого года.

За это время участники группы обогатились более чем на миллион гривен.

28 мая прошли санкционированные обыски.

В результате следственных действий изъяты психотропные вещества и вещества растительного происхождения; электронные весы, зип-пакеты, приспособления для употребления наркотиков, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Десять участников группы задержаны.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что в Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики Кривой Рог Днепропетровская область
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Магазин в Краматорске стал ловушкой для военных: что выяснила СБУ
01 июня 2026, 19:59
В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды
01 июня 2026, 19:40
В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу
01 июня 2026, 19:25
Смерть после косметической операции: в Чернигове подозрение получил врач-анестезиолог
01 июня 2026, 19:25
На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет
01 июня 2026, 19:05
На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага
01 июня 2026, 18:56
В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся
01 июня 2026, 18:35
В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
01 июня 2026, 18:15
"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров
01 июня 2026, 17:51
Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева
01 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »