Наркосиндикат в Кривом Роге: полиция разоблачила группу из 10 человек с миллионными доходами
В Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
По данным следствия, организатор привлек к преступной деятельности еще 9 человек и наладил схему сбыта психотропных веществ.
Лидер преступной группировки занимался поставкой наркотических веществ в регион, а его "подчиненные" - сбытом "из рук в руки" или через закладки.
Незаконная деятельность велась с декабря прошлого года.
За это время участники группы обогатились более чем на миллион гривен.
28 мая прошли санкционированные обыски.
В результате следственных действий изъяты психотропные вещества и вещества растительного происхождения; электронные весы, зип-пакеты, приспособления для употребления наркотиков, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Десять участников группы задержаны.
Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц).
