Украинский музыкант погиб в результате теракта в Киеве

Стало известно, что в результате теракта в столице погиб украинский музыкант. Об этом рассказала его коллега

Об этом сообщила Марина Юревич, передает RegioNews.

Во время теракта в Киеве погиб гитарист Игорь Савченко, участник группы "Второе Солнце". По словам вокалистки коллектива, он очень любил эту жизнь, свою семью и музыку.

"Что уж тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина. Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой, для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. настоящий, когда играешь", - написала Марина.

Группа "Второе Солнце"

Первоначально коллектив играл под названием "Феромон". Группа была создана еще в 2009 году. Музыканты исполнят фолк-рок и инди. Игорь Савченко был гитаристом. По словам Марины Юревич, они дружили и играли вместе с 2010 года.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли , еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети также появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.