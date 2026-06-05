Атака дронов на Запорожье: количество пострадавших выросло до 16
Увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки по Запорожью вечером 4 июня
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. По состоянию на данный момент известно уже о 16 пострадавших", – говорится в сообщении.
Среди раненых – девятилетняя девочка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
В результате атаки повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания. Взрывной волной выбиты окна.
Также глава ОВА сообщил, что утром 5 июня россияне ударили по частному домовладению в Запорожье. Вспыхнули дом и легковушка.
Предварительно, в результате этой атаки обошлось без пострадавших.
Напомним, российские военные вечером 4 июня атаковали беспилотниками Запорожья. На месте вспыхнул пожар.