Фото: Семенихин

В четверг, 4 июня, около 21:30 российские оккупанты ударили беспилотниками по домам и гражданской инфраструктуре Конотопа

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

В результате удара вспыхнул частный дом, в котором на момент атаки находились люди.

Известно о пяти пострадавших: мужчине, матери и троих детях 2012, 2017 и 2023 годов рождения.

"Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета"".

По словам городского головы, в результате обстрела город остался без воды и частично без света.

Напомним, российские войска на протяжении 4 июня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Один человек погиб, еще пять человек получили ранения.