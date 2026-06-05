Фото: полиция

Взрыв произошел утром 5 июня на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, во время осмотра взорвалась одна из посылок. Погиб 59-летний мужчина, еще двое 37 и 41 год – получили ранения.

На месте работают следователи, взрывотехники, спасатели и медики.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ночью 4 июня на Полтавщине возле заведения отдыха произошел взрыв. Травмы получили двое мужчин.