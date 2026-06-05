Фото: ОВА

В ночь на 5 июня российские войска более 15 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, используя артиллерию и ударные беспилотники

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлоградском районе под ударом оказались райцентр и Троицкая громада. В результате обстрела погибла женщина. Также ранения получили двое мужчин: 74-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 48-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. В районе повреждены частные дома и предприятие.

На Синельниковщине враг ударил по Шахтерскому и Николаевскому громадам, где повреждены многоквартирные дома, заправочную станцию и автомобили.

В Самаровском районе из-за обстрела Перещепинской громады поврежден частный дом.

Кроме этого, под вражеским огнем снова оказалась Никопольщина, где враг бил по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской громадах.

Напомним, 4 июня около 21:30 кафиры ударили беспилотниками по домам и гражданской инфраструктуре Конотопа. Известно о пяти пострадавших, среди них – трое детей.