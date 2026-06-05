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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 370 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1550 оккупантов, два танка, восемь бронемашин, 68 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 2046 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 329 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, ВСУ поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандеру" и два самолета Ту-142.